Москва, 1 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Каким бы ни было решение Конституционного суда по вопросу обращения оппозиционных депутатов Госдумы, ответственность за проведение пенсионной реформы, заложенной в закон об изменении параметров пенсионного законодательства, несет правительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Government.ru Дмитрий Медведев на совещании

Конституционный суд в ближайшие дни готов официально отказать депутатам Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», сообщил источник агентства в правительстве РФ. Ранее депутаты обратились в Конституционный суд с иском о признании неконституционности реализации в РФ норм закона об изменении параметров пенсионного законодательства. Речь идет о законе, который запускает постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин.

«Решение Конституционного суда — это решение Конституционного суда. И пока его нет, его некорректно обсуждать. Но в любом случае, решение — есть решение, мы с уважением должны относиться к решению суда. Но при этом можем быть согласны, а можем быть не согласны. Но при этом и депутаты, и другие субъекты законодательной инициативы не лишены права дальнейшего изменения законов, внесения законопроектов, направленных на изменения действующего порядка пенсионного страхования, выплаты государственных и страховых пенсий и так далее», — отметил Нилов.

При этом, подчеркнул он, вне зависимости от решения КС, ответственность за проведение пенсионной реформы остается на правительстве, как инициаторе законопроекта.

«Правительство как инициатор и как исполнительный орган власти, конечно, несет ответственность. И мы видим, как уже исправляются ошибки. На уровне нормативно-правовых изменений или на уровне изменений законодательной базы, принимаются позитивные решения, которые находят консенсус и поддержку всех оппозиционных фракций, которые не поддержали тогда изменения параметров пенсионной системы», — подчеркнул Нилов.

Так, например, недавно Госдума единогласно приняла закон о пересчете пенсий малообеспеченным пенсионерам. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию указал на несправедливость индексации пенсий малоимущим пенсионерам, отметил парламентарий.

Предполагалось, что после вступления в силу закона об изменении параметров пенсионного законодательства, пенсии всех неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 7%. Однако размер пенсий пенсионеров, чьи выплаты не достигают прожиточного минимума пенсионера региона, остался неизменным. Так как они получают доплату из бюджета к своей небольшой пенсии, в ходе реформы вырос размер самой выплаты, но не доплату. В итоге, правительство предложило новые правила расчета таких пенсий, чтобы исключить из ее размера сумму индексации и доплаты. Инициативу правительства уже поддержали в Госдуме и в Совете Федерации.