Москва, 1 апреля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Ни один президент Украины никогда не отражал интересов всего населения страны, считает бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предварительные итоги первого тура выборов президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«На самом деле Украину объединить невозможно, — заявил он. — Она делилась и будет делиться на Левобережную и Правобережную. И все выборы, которые проходили на Украине за последние годы, это подчеркивали. Донбасс, который не смог проголосовать, отпал. Крым отпал. Никогда ни один президент не отражал интересы всей Украины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после обработки 72,62% протоколов актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины. На втором месте действующий глава государства Пётр Порошенко, у которого 16,15%.