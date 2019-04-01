Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Учёные из США сняли на видео, как кенгуровые крысы спасаются от гремучих змей. Об этом сообщается в журнале Functional Ecology.

(сс) Foto-Rabe Гремучая змея

На видео видно, что пустынные кенгуровые крысы Dipodomys deserti уклоняются от змей и бьют их сильными задними лапами.

Отмечается, что учёными была оценена скорость реакции змей и прыгунов. Так, бросок змеи от полной неподвижности до места, где находится прыгун, занимал менее 100 миллисекунд.

Но прыгуны реагировали еще быстрее — их реакция составила около 70 миллисекунд. При этом некоторые из них подпрыгивали уже через 40 миллисекунд с начала движения змеи.