Кемерово, 1 апреля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области многодетным, малоимущим семьям, ветеранам, инвалидам и одиноким жителям региона не придётся платить за страховку от паводка. Страховые полисы, которые покроют возможный ущерб от весеннего половодья, в настоящее время им оформляют бесплатно. Об этом сообщает ОТР. Затраты на эти цели оплачивает областной бюджет.

Исаак Левитан. Половодье. 1885

Напомним, в 2018 году власти оформляли бесплатные полисы только малоимущим. Многодетная семья Шкрептий много лет страховала свой дом самостоятельно. В среднем за полис приходилось отдавать до 15 тысяч рублей.

«Нам не надо будет теперь страховку эту самим платить, мы можем потратить деньги на детей», — рассказала жительница посёлка Яя Олеся Шкрептий.

В Яйском районе бесплатные страховки от паводка выдали 200 жителям.

Добавим, что ледоход на реке Яя должен начаться через две недели. Жители Яйского района уже начали готовиться к весеннему половодью. По оценка специалистов, в зоне подтопления может оказаться полторы сотни домов, в которых проживают почти 300 человек.