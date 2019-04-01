Киев, 1 апреля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В Еврокомиссии не спешат комментировать итоги первого тура президентских выборов, состоявшихся на Украине 31 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сегодня, 1 апреля, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Майя Косьянчич, комиссия будет ждать выводов наблюдателей ОБСЕ перед тем, как делать официальные оценки относительно хода выборов.

«Мы, безусловно, внимательно следили за ходом событий во время избирательного процесса. Перед тем, как делать выводы, мы хотели бы дождаться выводов ОБСЕ… Вы знаете, что в Украине работало много наблюдательных групп от этой организации», — заявила на брифинге спикер ЕК.

Напомним, что вечером 31 марта глава миссии ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что голосование на Украине прошло относительно спокойно и с «технической точки зрения правильно».

ИА REGNUM отмечает, что по состоянию на 15:00 1 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 80,33% протоколов. По предварительным результатам, Владимир Зеленский набирает 30,41% избирателей, Петр Порошенко — 16,03%, за Юлию Тимошенко проголосовали 13,24% избирателей.