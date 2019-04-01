Москва, 1 апреля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Фотограф Андрей Шапран с 2005 года работает над авторским проектом «Крайние Земли». За двадцать лет работы в экспедиционных условиях ему удалось побывать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера — на севере Камчатки, на Чукотке, в Якутии, на Ямале, на севере Красноярского края, в разных уголках в Сибири.

Андрей Шапран Чукотка, Инчоун

Андрей Шапран Чукотка. Уэлен. Возвращение

Андрей Шапран Чукотка. Инчоун

Эти экспедиции никак не связаны с туризмом или путешествиями, только на Чукотке работа над проектами продолжалась более одного года. В результате чего появились известные работы: «Живущие лицом к морю» и «Северные территории. Чукотка».

"Я хотел бы помочь своим героям в их повседневной и очень непростой жизни. Сделать это могу только одним единственным способом — рассказать об этих людях своими работами и очерками.

Выставочный проект не за горами, и, очень надеюсь, книжный вариант со временем тоже попадет в руки к своему читателю, а часть тиража отправится на Чукотку к героям репортажей и проекта»

Андрей Шапран Ачай-Ваям, Камчатка

Андрей Шапран Чукотское море

Сейчас Андрей Шапран готовится к новой экспедиции на Чукотку с помощью краудфандинговой платформы. В этом проекте на Планете каждый имеет возможность поддержать работу профессионального фотографа в той зоне, куда по собственному желанию едва ли многие смогут отправиться. Результаты этой работы будут материализованы в публикациях, на выставках, в планах работа над книгой — авторским фотоальбомом.