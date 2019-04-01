Ханчжоу, Китай, 1 апреля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В интернет попали шпионские фото гибридной версии Zotye Т500. Снимки опубликовало издание Autohome.

Autohome Гибридный кроссовер Zotye Т500

На снимках изображена самая экономичная версия популярного кроссовера Zotye T500. Разъем для подзарядки у машины находится под фирменным логотипом на решетке радиатора. Зарядить эту гибридную модель можно будет от розетки.

Кроссовер на одной подзарядке без бензинового двигателя может проехать более 50 километров. Средний расход топлива в смешанном режиме автомобиля — менее 4,5 литра на 100 километров.

Гибридная версия Zotye Т500 появится на китайском авторынке в конце 2019 года. Ее стоимость пока не сообщают.

Напомним, что у предыдущей бензиновой версии Zotye — 1,5-литровый 156-сильный турбированный мотор. Он работает в паре с 5-позиционной механической коробкой передач или с 6-ступенчатым преселективным «роботом».

Цена бензиновой версии Zotye от 69 800−123 800 юаней (672−1192 тыс. рублей).