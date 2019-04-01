Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Ледовый дворец в Невском районе Санкт-Петербурга станет второй ареной во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в городе на Неве в 2023 году. Первая арена чемпионата, как ожидается, будет создана на месте нынешнего Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе Северной столицы.

(сс) АлексейОбыкновенный Ледовый дворец. Санкт-Петербург

Как сообщает 1 апреля телеканал «Санкт-Петербург», планы по использованию Ледового дворца (домашний стадион клуба СКА) были озвучены в ходе совещания, в котором участвовали представители российской и международной федераций хоккея и властей города.

Представители Международной федерации хоккея посетили Ледовый дворец и признали, что он соответствует требованиям федерации и может стать второй ареной ЧМ-2023. Тренировочной площадкой чемпионата станет комплекс «Хоккейный город СКА».

Ледовый дворец был построен с участием зарубежных специалистов у станции метро «Проспект Большевиков» в 1999 году, а в 2000 году уже принимал матчи чемпионата мира по хоккею, также проходившего в Петербурге.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Градостроительный совет Петербурга осудил проект фактического сноса СКК под видом реконструкции для создания там нового хоккейного дворца на 21 тыс. зрителей. Этот проект предложил хоккейный клуб СКА, предполагалось, что он будет осуществлен по схеме государственно-частного партнерства. Многие участники Градсовета назвали ошибкой уничтожение образчика советской архитектуры 1970-х годов.

Проект будущей хоккейной арены на месте СКК, которая должна стать основной площадкой для ЧМ-2023, также был представлен на сегодняшнем совещании хоккейных функционеров и чиновников.

Решение о дальнейшей судьбе СКК будет принято правительством Петербурга. Ранее сообщалось, что здание СКК «Петербургский» могут признать объектом культурного наследия.