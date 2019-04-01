Калуга, 1 апреля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Конституционному суду России не составит большого труда отказать оппозиции в удовлетворении иска о неправомерности пенсионной реформы. Об этом 1 апреля заявил корреспондентом ИА REGNUM калужский политолог Виталий Черников. По его словам, в столь непростой проблеме, связанной с пенсионной реформой, буквально «взорвавшей» российское общество, следует учитывать неконституционность данной реформы. В Конституции Российской Федерации не содержится указаний на конкретный пенсионный возраст граждан, и все дальнейшие дискуссии на эту тему, по мнению политолога, зиждутся на эмоциональных, а не правовых аргументах. Многим непонятно, зачем нужна вообще была нужна пенсионная реформа — в её пользу приводилось слишком много разнородных, зачастую противоречивых аргументов.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Совершенно очевидно одно — людей возрастной группы за 50 ждут в ближайшие годы наиболее серьёзные испытания. К примеру, в Калужской области, как и в большинстве регионов России, найти работу и в 50 лет сегодня очень непросто, а уж «предпенсионерам» и вовсе ничего позитивного здесь не светит. В итоге основная масса этих людей, скорее всего, останется и без работы, и без пенсии.

Если верны предположения о том, что исполнение закона о пенсионной реформе ляжет на плечи регионов, то это приведёт к ещё большему дисбалансу в бюджетной и социальной сферах. Понятно, богатые регионы (коих в стране не так уж и много) смогут отчасти демпфировать негативные социальные последствия реформы. Бедным и «середнячкам» придётся намного сложнее. И без того сидящие на игле дотаций из федерального центра, они попадут в ещё большую зависимость от Москвы. При этом никаких самостоятельных решений им принимать никто, естественно, не даст», — считает эксперт из Калуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством РФ. Предполагается, что в данном случае вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы будет возложена в основном на исполнительную власть регионов.

Об этом: Пенсии: Конституционный суд возложит ответственность на правительство