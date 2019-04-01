Аяччо, Франция, 1 апреля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Глава корсиканского правительства Жиль Симеони отказался участвовать в «больших дебатах» на Корсике между мэрами острова и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«На Корсике и в Париже наша общая обязанность — разорвать эту катастрофическую спираль, начать реальный диалог и создать политическую перспективу, приемлемую для всех сторон», — заявил Жиль Симеони, добавив, что «нынешний формат станет новой упущенной возможностью».

Отказавшись участвовать в этой встрече, Жиль Симеони отметил, что территориальным представителям необходимо сделать все, чтобы визит главы государства на остров ознаменовало начало нового периода в отношениях между Корсикой и Францией.

Ожидается, что визит Эммануэля Макрона на Корсику состоится в четверг, 4 апреля.

Напомним, ранее корсиканская националистическая политическая партия Pè a Corsica призвала к народной демонстрации во время визита главы Франции на Корсику. Профсоюз корсиканских рабочих (STC) уже подал несколько заявок о забастовке 4 апреля, включая сообщество железных дорог Корсики.