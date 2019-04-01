Киев, 1 апреля, 2019, 14:46 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Президентские выборы на Украине можно считать успешными, поскольку «замаскированные пророссийские проекты лопнули». Об этом 1 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Александр Палий.

«День дурака у нас теперь можно объявлять официальным праздником. Я доволен результатами выборов, потому что замаскированные пророссийские проекты лопнули. Это не заслуга украинцев. Так дал Бог. Если бы 3−4% в ту или иную строну, все было бы намного печальнее», — считает Палий.

Он сообщил, что большинство избирателей шоумена Владимира Зеленского, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, экс-главы украинской контрразведки Игоря Смешко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко «поддерживают европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины».

Унас упрощается ситуация, упрощается выбор. Конечно не будет легко, но Украина с божьей помощью победит», — добавил Палий.

По его словам, накануне парламентских выборов лидеры президентской гонки не будут указывать своему электорату, кого поддерживать во втором туре президентских выборов.

«Те политики, которые сейчас объединятся вокруг кого-то, призовут за кого-то голосовать, они просто «пролетят» на следующих парламентских выборах. Им нет смысла это делать. Избиратели не передаются», — сказал Палий.

Как сообщалось, 31 марта на Украине прошли очередные президентские выборы. По итогам обработки 71,27% протоколов пророссийский кандидат, внефракционный депутат, основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко набрал лишь 11,54% голосов, заняв четвертое место рейтинга. Его обошли шоумен Зеленский — 30,46%, Порошенко с 16,16% и лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,15%.