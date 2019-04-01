Ватикан, 1 апреля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Папа римский Франциск заявил, что называть нападающего «Барселоны» Лионеля Месси богом является кощунством. Об этом сообщает Marca.

YaNiS2017 Лионель Месси

«Теоретически называть Месси богом является кощунством», — заявил понтифик.

По его словам, нельзя говорить подобное или верить в это, люди могут сравнивать Месси с богом, лишь выражая восхищение.

«Это только речевой оборот. Фраза «футбольный бог» — это популярный способ самовыражения. Месси — очень хорош, но он не бог», — добавил Франциск.

Отметим, что 82-летний папа римский Франциск является давним поклонником футбола и болеет за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».

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