Вашингтон, 1 апреля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Рисунок известного голливудского актера Джима Керри, на котором Бенито Муссолини изображен повешенным, буквально привел в бешенство внучку лидера итальянской Национальной фашистской партии.

Цитата со страницы Джима Керри в Twitter Муссолини в изображении Джима Керри

«Если хотите знать, к чему ведет фашизм, просто спросите Бенито Муссолини и его госпожу Кларетту», — подписал актер свой рисунок.

В ответ на рисунок внучка диктатора, Алессандра Муссолини, опубликовала серию твитов, напоминающих о черных страницах американской внешней политики, а также коснулась личности и талантов самого Керри. В комментарии под рисунком на странице Керри в Twitter она, использовав более грубое слово, написала:

«Ты — негодяй».

Уже на своей странице она добавила:

«Президент Трамп (Дональд Трамп) не должен беспокоиться о слабеньких политических атаках Джима Керри. Его рисунки только пачкают бумагу».

Алессандра Муссолини является итальянским крайне правым политиком, основательницей неофашистской партии «Социальное действие», членом Европарламента от Центральной Италии.

Напомним, один из основателей итальянского фашизма Муссолини вместе со своей любовницей Кларой Петаччи был расстрелян 28 апреля 1945 года, их тела перевезли в Милан и подвесили за ноги.