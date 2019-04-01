Ярославль, 1 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В центре Ярославля отметили традиционный ярославский праздник, знаменующий окончательное и бесповоротное наступление весны: День медведя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алеша-Попович двор День Медведя в Ярославле

В конце марта с древних времен славяне празднуют Комоедицу, дохристианскую предшественницу Масленицы. Торжество связано с пробуждением Медового зверя. В это время медведи выходят из берлоги, что означает наступление весны.

В историческом центре Ярославля установлен памятник-символ города — бронзовый медведь. По традиции будят медведя былинный богатырь Алеша Попович и юная ярославна.

На праздник приходит множество семей с детьми. Так было и в этом году. Мишка долго не хотел просыпаться, ребятам пришлось топать, хлопать, громко кричать. Но перед ложечкой липового меда зверь-лакомка не смог устоять — проснулся и зарычал.

Мишка, Богатырь и Емеля вместе с ребятами играли, водили хороводы, отгадывали загадки. Были тут и шоу профессора Николя, и бесплатный аквагримм, а хозяюшка Любава угощала детей и взрослых праздничной выпечкой «Межвежья лапа» и богатырским киселем.

Самые активные участники праздника посетили мастер-классы по изготовлению оберегов, росписи фигурок медвежат и изготовлению волшебного пластилина.

Следующий праздник состоится 28 апреля. В Ярославле будут отмечать день рождения своего земляка — Алеши Поповича.