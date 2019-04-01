Киев, 1 апреля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В штабе Петра Порошенко заявляют, что не ожидали такого большого разрыва между действующим президентом Украины и экс-премьером Юлией Тимошенко в первом туре президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

Об этом журналистам сегодня, 1 апреля, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Артур Палатный, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для нас был неожиданным такой разрыв с Тимошенко. Мы ожидали, что он будет меньше… ожидали, что наш кандидат победит, но не с таким преимуществом», — сказал Палатный в комментарии для прессы.

Напомним, что по результатам обработки 75% протоколов лидирует Владимир Зеленский, которого в первом туре президентских выборов поддержали 30,40% избирателей. За Порошенко проголосовали 16,12% избирателей, за лидера партии «Батькивщина» и экс-премьер-министра страны Юлию Тимошенко — 13,20%.

Вместе с тем сама Тимошенко утверждает, что результаты выборов сфальсифицированы и на самом деле она занимает второе место, дающее право продолжить борьбу.

«Мы не сомневаемся, основываясь на цифрах и фактах, что все результаты экзитполов, которые сейчас так помпезно оглашают о выходе Петра Порошенко во второй тур, по нашим оценкам, не отвечают действительности. Это абсолютно заказные и манипулятивные экзитполы», — заявила она.