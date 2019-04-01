Вильнюс, 1 апреля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В Литве заявили, что во времена СССР республика была «донором Советского союза», а не наоборот, «как пишет российская пропаганда». Об этом литовскому порталу 15min.lt заявила сотрудница так называемого «Центра геноцида жителей Литвы и сопротивления» Вида Комичене, которая с 2017 года занимается подсчётом «ущерба от советской оккупации».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Она заявила, что располагает документами, согласно которым, бюджет Литовской ССР якобы не просто не дотировался союзным центром, а наоборот, именно Литва была «донором». Денежный отток из республиканского бюджета якобы на несколько миллиардов рублей превышал дотации.

«Были ли мы на содержании? Руководствуясь финансовыми документами нашего исследования — нет», — заявила Комичене. Своё «исследование» она представила в Риге на конференции, где министры юстиции стран Прибалтики решали, как потребовать от России «компенсацию за оккупацию».

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, в прошлом завотдела ЦК ЛКСМ Литовской ССР, уже заявил, что Литва должна постоянно требовать от России «компенсацию за оккупацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Риге прошла конференция «Идентифицированный ущерб странам Прибалтики от советской оккупации», в которой участвовали министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии. Власти Литвы ранее заявляли, что Россия «должна компенсацию в размере 23 млрд евро». Посол России в Литве Александр Удальцов в 2017 году в интервью газете «Литовский курьер», комментируя претензии Литвы, говорил, что Литва должна России, а не наоборот.

«Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счет других союзных республик и перераспределенных в пользу Литвы, а также за счет поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд долларов США», — сказал Удальцов.