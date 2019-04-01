Ереван, 1 апреля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян обсудил с Путиным состоявшейся 29 марта в Вене встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отмечается, что Пашинян и Путин обсудили различные вопросы повестки армяно-российского сотрудничества. Собеседники отметили важность запланированного на 4 апреля в Москве очередного заседания совместной армяно-российской межправительственной комиссии и предложенных к обсуждению вопросов.

Было отмечено, что сегодня имеются все предпосылки для расширения объемов армяно-российского товарооборота. Собеседники обменялись мнениями вокруг интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

В Вене 29 марта прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

31 марта Пашинян провёл телефонный разговор с президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном. Собеседники обсудили итоги состоявшейся 29 марта в Вене встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

«Были также затронуты вопросы дальнейшей реализации повестки, сформированной в ходе состоявшегося 12 марта в Степанакерте совместного заседания Советов безопасности Республики Армения и Республики Арцах», — говорится в пресс-релизе по итогам телефонного разговора.