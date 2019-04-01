Москва, 1 апреля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Навряд ли решение Конституционного суда РФ «подогреет социальное недовольство». Недовольство реформой бесспорно есть, и решение суда напомнит людям о проблеме, но и только. Решение будет принято в пользу правительства, и поэтому для людей ситуация не изменится ни на сколько. Соответственно, решение не будет платформой (причиной) ни для усиления, ни для консолидации недовольства, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Когда после принятия решения о пенсионной реформе прошло более полугода, повышение пенсионного возраста воспринимается как неизбежное зло. Недовольные граждане никакой активности проявлять не собираются — смысла нет.

«Скорее, усилению активности недовольных могут послужить отставки министров за провал разъяснительной работы, так как это может создать иллюзию, что все ещё можно отыграть назад. И вот тогда действительно народ может выразить свое недовольство», — полагает эксперт.

Сегодня же политическую активность в связи с решением суда проявит не народ, а те партии, которые подавали в Конституционный суд РФ и проиграли. У этих партий много сторонников, но это всё-таки не весь народ.

«Что касается отставок. Если отставки действительно будут за провал разъяснительной работы, это будет ошибка правительства. Во-первых, за это наказывать надо было прошлым летом. А, во-вторых, в такой ситуации признание любых ошибок может пониматься народом как признание ошибочности всей реформы.

Это может привести к необоснованным надеждам населения на «исправление реформы», а вот это единственное, что может подстегнуть реальную протестную активность. В принципе вся коллизия с Конституционным судом может быть только поводом для отставок», — высказал своё мнение Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством РФ.

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