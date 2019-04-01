В Екатеринбурге отреставрируют памятник Серго Орджоникидзе
Екатеринбург, 1 апреля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Памятник герою революции и советскому государственному и партийному деятелю Серго Орджоникидзе в Екатеринбурге будет отреставрирован. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ответ на вопрос представителя городского комитета «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Представитель комитета Дмитрий Красноухов обратил внимание на состояние памятника: от постамента с нескольких сторон отходят облицовочные плиты.
«Отремонтируем, не переживайте», — заявил Высокинский.
Мэр подчеркнул, что постамент будет отреставрирован без временного демонтажа главной части памятника. «Серго трогать не будем. Как стоял на этом месте, так и будет стоять», — добавил градоначальник.
Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко подтвердил, что реставрация памятника будет. Чиновник добавил, что работы начнутся после того, как в регионе потеплеет.
Напомним, памятник Серго Орджоникидзе в Екатеринбурге был упомянут в докладе городского комитета «В защиту исторического достоинства» 16 марта 2019 года. Представленные в списке советские памятники находятся в ненадлежащем состоянии и нуждаются в реставрационных работах разной сложности.