Екатеринбург, 1 апреля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Памятник герою революции и советскому государственному и партийному деятелю Серго Орджоникидзе в Екатеринбурге будет отреставрирован. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ответ на вопрос представителя городского комитета «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM С постамента памятника Серго Орджоникидзе отходят облицовочные плиты

Представитель комитета Дмитрий Красноухов обратил внимание на состояние памятника: от постамента с нескольких сторон отходят облицовочные плиты.

«Отремонтируем, не переживайте», — заявил Высокинский.

Мэр подчеркнул, что постамент будет отреставрирован без временного демонтажа главной части памятника. «Серго трогать не будем. Как стоял на этом месте, так и будет стоять», — добавил градоначальник.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко подтвердил, что реставрация памятника будет. Чиновник добавил, что работы начнутся после того, как в регионе потеплеет.

Напомним, памятник Серго Орджоникидзе в Екатеринбурге был упомянут в докладе городского комитета «В защиту исторического достоинства» 16 марта 2019 года. Представленные в списке советские памятники находятся в ненадлежащем состоянии и нуждаются в реставрационных работах разной сложности.