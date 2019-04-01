Ярославль, 1 апреля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отказала в согласовании митинга против объединения театров на площади Волкова или Советской площади 13 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя партии «ПАРНАС» Василий Цепенда.

Площадь Волкова в Ярославле

«Мы не хотели политизировать эту тему, поэтому заявку подавали физические лица, активисты нашей партии. Заявка была подана в пятницу. Нам сказали, что на площади Волкова и Советской площади митинг не разрешат, предложили площадь Мира (находится на окраине центрального района — ИА REGNUM ). Сейчас мы взяли паузу, будем предлагать другие заметные места. Думаю, эта тема волнует горожан, они могли бы прийти на митинг и высказаться по поводу объединения театров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.

По словам Цепенды, власти никак не объяснили запрет на проведение митинга на площади Волкова, непосредственно перед самим театром. В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что заявку на митинг вообще никто не подавал.

«Подобные вопросы рассматриваются на уровне администрации. По данным Кировской администрации заявка на проведение данного митинга не поступала», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля.

Традиционно в последние годы власти отказывают оппозиции в проведении митингов в центре. Между тем против объединения театров выступили публично и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, и мэр Ярославля Владимир Волков. По данным ИА REGNUM, заявку на митинг могут подать и другие политические силы или же представители общественности.