Москва, 1 апреля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Социальные пенсии в России индексируются каждый год так же, как и пенсии по старости. Только размер индексации отличается. С 1 апреля индексация составит 2%. Это незначительное повышение, которое даже ниже уровня инфляции, но задача государства, скорее, в выполнении минимальной социальной поддержки, а не обеспечении прожиточного минимума, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Социальные пенсии индексируются ежегодно исходя из возможностей Пенсионного фонда РФ, и за последние пять лет индексация составляла от 3 до 5%. Индексации социальных пенсий в этом году больше не будет, так как они индексируются один раз в год по состоянию на 1 апреля», — отметила эксперт.

В среднем размер социальных пенсий для лиц, которые не имеют достаточного стажа работы, составляет порядка 62% от средней пенсии по старости. И за период с 2011 по 2018 год социальные пенсии в процентном отношении выросли больше, чем пенсии по старости.

«В 2019 году правительство РФ определило некий минимум индексации, как социальных пенсий, так и МРОТ. Учитывая более высокую индексацию пенсий по старости, правительство, скорее всего, не имеет достаточных ресурсов для возможности более высокой индексации», — полагает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей. Это ниже уровня инфляции за 2018 год и меньше планируемой Пенсионным фондом индексации.

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