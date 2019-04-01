Путин и Нетаньяху обсудили контакты по военной линии
Москва, 1 апреля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля
Основной темой обсуждения глав двух государств стала ситуация на Ближнем Востоке.
Также Путин и Нетаньяху поговорили об насущных вопросах двустороннего сотрудничества, в частности, контакты по военной линии.
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Как сообщало ИА REGNUM, одним из центральных вопросов для Израиля в рамках сирийского вооруженного конфликта остаётся усиление позиций Ирана в приграничных с Израилем районах Сирии.
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