Москва, 1 апреля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля

Kremlin.ru Телефонный разговор

Основной темой обсуждения глав двух государств стала ситуация на Ближнем Востоке.

Также Путин и Нетаньяху поговорили об насущных вопросах двустороннего сотрудничества, в частности, контакты по военной линии.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из центральных вопросов для Израиля в рамках сирийского вооруженного конфликта остаётся усиление позиций Ирана в приграничных с Израилем районах Сирии.

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