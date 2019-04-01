Калуга, 1 апреля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году в качестве самозанятых граждан уже зарегистрированы 1834 человека, из них 31 — индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов государственной власти области и территориальных федеральных органов госвласти по региону.

kaluganews.com Самозанятые огородницы

По словам руководителя управления федеральной налоговой службы по Калужской области Андрея Ламакина, на сегодняшний день исчисленный налог по самозанятым гражданам в регионе составил порядка 700 тысяч рулей, а его собираемость приблизилась к 84%.

«Эффект, в первую очередь, за счёт легализации данной деятельности здесь будет сказываться, если и не в больших, но всё же в поступлениях. Нужно понимать, что доходная часть самозанятых, а именно по тем работам и услугам, которые они оказывают, ограничена в своих возможностях. Легализоваться, таким образом, могут все граждане, которые занимаются оказанием услуг, работ и юридическим лицам, и предпринимателям. И в первую очередь наша деятельность направлена на информирование и побуждение таких лиц зарегистрироваться в качестве самозанятых. Это поможет им активно уменьшить тот процент, который требуется к уплате, если бы они были бы простыми физическими лицами и заполняли декларацию на доходы с 13% до 4−6% соответственно», — сказал Андрей Ламакин.

Ранее глава региона Анатолий Артамонов высказал мысль о том, что от самозанятых граждан больших налогов область не дождётся. Губернатор дал поручение налоговикам: учитывая, то в регионе населения меньше, чем в других областях, участвующих в эксперименте по самозанятым, нужно, чтобы в процентном отношении Калужская область показывала пример в этой работе.