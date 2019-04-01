Киев, 1 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Второй тур выборов на Украине может быть более «жестким», чем первый, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью LB в понедельник, 1 апреля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Борьба

По мнению Авакова, этому будут способствовать поляризация кандидатов и острые выпады, которыми те уже начали обмениваться.

В первом туре выборов были зафиксированы нарушения, но они не носили массового характера, и ни один из штабов кандидатов не готовится организовывать «столкновения», добавил Аваков.

По данным ЦИК Украины, к настоящему времени обработано 75,72% протоколов. Во второй тур выходят Владимир Зеленский (30,40%) и Пётр Порошенко (16,11%). Юлия Тимошенко осталась на третьем месте (13,21%). Зеленский опережает Порошенко более чем на два миллиона голосов (4,260 миллиона против 2,258 миллиона).

31 марта на Украине прошли президентские выборы. В них приняло участие рекордное количество кандидатов — 39. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.