Обнинск, Калужская область, 1 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Порядок развёртывания и работы участка оповещения и пункта предварительного сбора граждан представили специалисты ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина на встрече с начальниками мобилизационных подразделений регионов Западного военного округа (ЗВО) в Обнинске. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Technologiya.ru На встрече

В ходе встречи участники обсудили специфику организации мобилизационной работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По словам заместителя генерального директора ОНПП «Технология» по безопасности Михаила Ворошилина, почти треть сотрудников предприятия — военнослужащие, находящиеся в запасе.

«Такое количество «резервистов» и специфика деятельности предприятия — обеспечение страны продукцией оборонного назначения — обязывает к безупречному функционированию системы военно-мобилизационной подготовки», — добавил он.

Отмечается, что представленная система организации мобилизационной подготовки признана одной из лучших в Калужской области. В 2017 году опыт ОНПП «Технология» рекомендован к внедрению на предприятиях ОПК и в муниципальных образованиях региона.

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