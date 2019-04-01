Власти Хакасии отреагировали на заявление о «заражённой земле»
Абакан, 1 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Ликвидация порыва канализационного коллектора в селе Калинино (Хакасия) продолжается и находится на особом контроле республиканских властей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 апреля, в правительстве Хакасии. Также власти утверждают, что опасности заражения грунтовых вод не зафиксировано.
Напомним, о разрушении главного коллектора абаканских сточных вод, проложенного несколько десятков лет назад, стало известно в марте 2019 года. Местные массмедиа тогда сообщили, что максимальный сброс, идущий через разрушенный участок, — 27 тыс. кубометров нечистот в сутки.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, мэр Абакана Николай Булакин назвал аварию на Калининском коллекторе в Хакасии катастрофой.
Отвечая на вопрос жительницы села Калинино, он заявил, что воду из скважин не стоит использовать для питья и приготовления пищи:
«Да нельзя воду пить. Я не рекомендую эту воду пить. Всё! На веки вечные! Могут кидать в меня камнями. Всё, земля заражена там. Её никто не промоет», — цитировал Булакина shansonline.ru.
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1 апреля по поручению главы Хакасии Валентина Коновалова на место ремонтных работ в Калинино выехал его заместитель Юрий Курлаев.
Республиканские власти отчитались: основание для замены аварийной части трубы уже подготовлено. Её протяженность составляет 40 метров:
«Полностью устранить повреждённый участок планируется в течение суток».
Замена трубопровода будет проводиться в ночное время, так как остановить сточные воды Абакана невозможно. На потребителях данный процесс никак не отразится, обещают в республиканском правительстве:
«Что касается качества воды, опасности заражения грунтовых вод не зафиксировано. В ходе мониторинга были взяты образцы в пяти разных точках села. В результате лабораторных исследований вредных веществ в воде не обнаружено».
Планируется, что ремонтные работы пройдут в два этапа. Рабочая бригада Хакресводоканала приступит к замене 270 метров трубы после ликвидации аварийного участка.