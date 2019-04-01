Москва, 1 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Южный участок Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не будет работать с 6 по 10 апреля, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Выхино»

Изменения вызваны строительством Некрасовской линии. Приостановят обслуживание пассажиров станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

В дни закрытия перевозку пассажиров будет вести наземный транспорт, 18 маршрутов которого станут бесплатными. При этом четыре компенсационных маршрута (КМ) на данном участке сократят интервалы до минимума. Усилят работу также 11 автобусных и три троллейбусных маршрута.

На сайте Транспортного комплекса столицы «Московский транспорт» размещена подробная информация об изменении движения.