Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 1 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Оленеводы и рыбаки из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) из Новопортовской тундры Ямальского района выдвинули четыре требования к главе региона Дмитрию Артюхову и к депутатам Законодательного собрания ЯНАО. Каждое из них подкреплено подписью присутствовавших на собрании 27 марта 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Пресс-служба КПРФ по ЯНАО Собрание тундровиков 27 марта 2019 года. Тазовский район ЯНАО

Тундровики требуют разрешить вылов сиговых пород рыбы для коренных жителей Ямала, ведущих кочевой образ жизни. Рыба данного вида необходима им для потребления в пищу, отмечают они.

«Получать тем самым микроэлементы (витамины), необходимые организму, сделать норму вылова рыбы для каждого члена семьи», — требуют представители КМНС.

Однако в региональном департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ещё в декабре 2018 года состоялось распределение квот на осуществление в округе традиционного рыболовства в 2019 году. Это ежегодная процедура, которая проходит в соответствии с приказом Минсельхоза России.

«На основании заявок, предоставленных в департамент АПК Ямала, квоты на традиционное рыболовство получили 3 789 человек. В 2019 году они смогут добыть 153 тонны сиговых видов рыб, на 8 тонн больше, чем в 2018-м. Речь идет о таких видах, как чир, сиг-пыжьян, омуль и пелядь. В этом году на одного коренного жителя, согласно предоставленным заявкам, пришлось в среднем по 480 кг белой рыбы», — сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что на Ямале традиционное рыболовство осуществляется в местах проживания КМНС, без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов. Но при этом действуют ограничения, установленные правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Прежде всего, они направлены на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб. Заявки на осуществление традиционного рыболовства предоставляются в департамент агропромышленного комплекса ежегодно в срок до 1 сентября.

Второе требование тундровиков — «обеспечить трудовой занятостью и жильём коренных жителей по месту работы, которые на сегодняшний день находятся в трудной жизненной ситуации». Также, по их мнению, необходимо обеспечить представителей КМНС гарантированной работой на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

«Если у кого нет из них той или иной профессии, то за счет предприятия ТЭК обучить данной востребованной профессии для работы на предприятиях ТЭК», — говорится в резолюции собрания.

Отметим, что, по информации директора Союза оленеводов ЯНАО Тимура Акчурина, представители КМНС, имеющие профильное образование, без проблем трудоустраиваются на предприятия ТЭК. Об этом он сообщал ИА «Север-Пресс» два месяца назад.

Кадры для реализации, например, проекта «Арктик СПГ-2» в Тазовском районе, могут подбираться на местах. Тундровой молодёжи по силам освоить профессии слесарей, сварщиков, бурильщиков, столяров, дорожников, газовиков и многие другие. О том, что это станет хорошим подспорьем для многодетных семей КМНС и поможет снизить уровень безработицы в регионе, говорилось и ранее.

Помимо этого, оленеводы и рыбаки Новопортовской тундры Ямальского района категорически не согласны с прокладкой газопровода через Обскую губу. Присутствующие на собрании 27 марта единогласно подтвердили, что без их уведомления проходят общественные слушания, что нет возможности многим приехать в отдаленные места их проведения. Отметим, что обсуждение материалов оценки воздействия на окружающую среду по проекту «Газопровод внешнего транспорта газа с Новопортовского НГКМ через Обскую губу» проходило в августе 2018 года в Салехарде.

Ещё оленеводы требуют взять расследование по убийству их товарища Николая Хоротэтто под особый контроль. Они считают, что дело пущено на самотёк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство Николая Хоротэтто 5 марта 2019 года всколыхнуло практически весь Ямал. Установлен круг подозреваемых, по факту возбуждено уголовное дело.

Согласно информации СУ СКР по ЯНАО, оленевод 1979 года рождения поехал за соляркой на буровую скважину и не вернулся. Спустя время его труп обнаружили в санях собственного снегохода недалеко от посёлка Сабетта.

Отметим, что смерть оленевода стала поводом для предположений, дескать, тундровика убили вахтовые рабочие. Следствие называет это «домыслами».

Помимо официально выдвинутых требований в паблике «Голос тундры» представители КМНС поняли вопросы «мизерных кочевых денег».

«Пусть поднимут кочевые, оленеводы один раз сходят в магазин и всё — кочевых нет, а оленеводам надо как-то месяц прожить!» — пишет одна из комментаторов.

Тем временем, как сообщает Ura.ru, президент ассоциации коренных народов «Ямал —потомкам!» Эдуард Яунгад не поддержал требований жителей Новопортовской тундры и считает, что проблем у КМНС много, и они «требуют конкретных путей решения, а не громких воззваний».