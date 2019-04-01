Москва, 1 апреля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В период с 16 по 31 марта 2019 года цены на автомобили в РФ изменили 13 брендов. Об этом 1 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

Согласно исследованиям, 11 из 13 автокомпаний повысили ценники. В частности, KIA подняла цены на хэтчбеки Picanto и Ceed, универсал Ceed SW и кроссовер Sorento 2019.

Наиболее крупное подорожание у моделей компании BMW. В последние две недели марта немецкая компания разместила новые прайсы на апрель. В итоге автомобили BMW подорожали на 20−460 тысяч рублей.

Однако есть компании, которые снизили цены. Среди них Geely Automobile Holdings Limited и Isuzu Motors Ltd. Две комплектации китайского седана Geely Emgrand 7 стали дешевле на 70 тыс. рублей. Японский автопроизводитель снизил стоимость пикапа Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей.

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