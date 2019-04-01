Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В 200 тысяч рублей оценил суд в Петербурге действия ОАО «РЖД» по сносу исторического здания на улице Шкапина: в нем до революции располагалось депо для омнибус-моторов — прообраза современных автобусов.

СПб отделение ВООПИиК Снос здания на улице Шкапина в Петербурге. Фото Александра Треугольникова

Здание не являлось объектом культурного наследия, однако было расположено в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) и считалось историческим, поскольку было возведено до 1917 года.

На территории ЗРЗ запрещается снос исторических зданий за исключением разборки отдельных строительных конструкций после соответствующей экспертизы. Но в ноябре 2018 года здание перестало существовать.

В декабре 2018 года и в 2019 году, то есть, уже после проведения самовольных работ по сносу здания, ОАО «РЖД» предоставляло в петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) технический отчет по результатам обследования здания.

«До настоящего момента технический отчёт, подтверждающий аварийность здания, КГИОП не согласован», — отметили в комитете 1 апреля.

В связи с выявленным нарушением Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 200 000 рублей в отношении ОАО «РЖД» за самовольный снос исторического здания.

Как сообщало ИА REGNUM, снесенное здание было построено в 1908 году вблизи Балтийского и Варшавского вокзалов на Везенбергской улице (ныне улица Шкапина). Здесь размещались гараж и мастерские «Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения», обеспечивавшего движение омнибусов от вокзалов к Адмиралтейскому саду.

В 2017 году власти Петербурга отказались включить здание в реестр выявленных объектов культурного наследия и присвоить ему охранный статус. Чиновники посчитали, что здание «типично для промышленной архитектуры Петербурга рубежа ХIХ-ХХ века и художественной ценности не представляет», а его «историко-архитектурная, художественная, научная и мемориальная ценность» не установлена.