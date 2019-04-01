Ярославль, 1 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Романа Васильева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

City-yaroslavl.ru Роман Васильев

Дело передано в суд. 42-летний Васильев обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере (ч.3 ст. 30, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, в январе 2019 года обвиняемый, находясь на своем рабочем месте, получил от учредителя коммерческой организации, действующего в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных купюр в сумме 725 тысяч рублей за содействие в утверждении директором департамента акта приемки в рамках исполнения государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ. Непосредственно после этого обвиняемый был задержан», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Ярославской области.

Судя по тому, что от момента получения взятки до передачи дела в суд прошло всего два с половиной месяца, Васильев признал свою вину, заключил соглашение со следствием и его дело будет рассматриваться в особом порядке. Это предполагает возможность для судьи назначить наказание ниже нижнего предела.

Сам обвиняемый содержится под стражей. Роман Васильев был приглашен в Ярославскую область из Москвы новым директором департамента охраны объектов ОКН Александром Филяевым. Сразу после задержания в правительстве области заявили, что чиновник был уволен накануне преступления.