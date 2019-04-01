Барнаул, 1 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Рано или поздно властям придется признать, что пенсионная реформа была ошибкой, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о предстоящем отказе в иске о признании неконституционной пенсионной реформы, направленном в Конституционный суд РФ, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Уверен практически на 100%, что этот прогноз осуществится. Все логично: еще одна ветвь власти должна поддержать эту крайне непопулярную реформу. Ранее это сделали не только Правительство и Государственная Дума, но и президент. Свою долю ответственности взяли и регионы — парламенты субъектов также дали положительные отзывы на этот закон. Не думаю, что Конституционный суд преподнесет сюрприз, пойдет наперекор всей государственной машине и примет решение о неконституционности повышения пенсионного возраста.

Впрочем, это не сделает КС «козлом отпущения» — все понимают, что не он был инициатором реформы. Но каким бы ни было решение суда, это позволит в очередной раз поднять проблему ее справедливости. Думаю, что это будет делаться снова и снова. И я не исключаю, что рано или поздно власти придется признать, что эта реформа была ошибкой. Ведь повышение пенсионного возраста нанесло мощнейший удар по ключевому условию стабильности политической системы — доверию людей. И чем больше оно будет снижаться, тем чаще будет звучать мнение о необходимости отмены этой реформы».

Напомним, ранее стало известно, что Конституционный суд РФ намерен официально отказать в иске представителям парламентской оппозиции о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством РФ. Это будет означать, что вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы будет возложена на органы исполнительной власти в центре и регионах России.