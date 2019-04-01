Оренбург, 1 апреля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Ожидаемое решение Конституционного суда об отказе представителям парламентской оппозиции по иску о признании неконституционности пенсионной реформы, которое ожидается в ближайшее время, является политическим решением и в очередной раз подтверждает вектор развития. Любые юридические доводы в данной ситуации не являются аргументами, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Оренбургской области, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Оксана Набатчикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Очевидно и то, что именно от региональных властей потребуется оперативное решение значительного объёма проблем, к которым большинство из них не готово по многим причинам даже при федеральной бюджетной поддержке, в том числе по причине нежелания и неумения трансформировать алгоритмы работы», — отметила Оксана Набатчикова.

Депутат добавила, что именно от власти регионального уровня население будет ожидать решения вопросов трудоустройства, выплаты пособий, решения социальных проблем, и всё в это в условиях «потерянного к системе власти уровня доверия». В данной ситуации возможны изменения настроения и в органах местного самоуправления, которые больше будут соответствовать настроению населения, полагает депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращение в Конституционный суд подали представители системной оппозиции. Однако, как сообщают источники в правительстве России, их обращение будет отклонено.