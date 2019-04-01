Каракас, 1 апреля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Вашингтон уже не скрывает, что делает ставку не на «демократическое волеизъявление», а на военный переворот, но Венесуэла и ее союзники не будут пассивно смотреть на эту подготовку, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 апреля, комментируя высказывания спецпредставителя США по Венесуэле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

Ранее Эллиотт Абрамс в эфире CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от власти не более чем через год. Либо Мадуро сам посчитает, что его время вышло, либо к убеждению о необходимости его отстранения придут венесуэльские военные, сказал Абрамс.

«Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс считает, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро будет отстранен от власти «раньше, чем в течение одного года». Ничего себе смена временных ориентиров: то говорили о днях, потом о неделях, теперь — «в течение года»!

Абрамс сравнивает ситуацию в Венесуэле и в Сирии. Мол, «в Сирии находятся тысячи и тысячи иностранных бойцов, бойцов «Хезболлы» и Ирана, а в Венесуэле вы такого не увидите».

Да, иранцы и «Хезболла», скорее всего, в Венесуэле не появятся, но не потому, что далеко (появляются же американцы на Украине!), а потому, что в этом нет пока нужды. Но вот позиция Кубы по происходящему в Венесуэле американцев точно весьма и весьма волнует. Я не говорю уже о продолжающейся поддержке правительства Николаса Мадуро нашей страной, Китаем, рядом других государств.

Поэтому Вашингтон уже не скрывает, что делает ставку не на «демократическое волеизъявление», а на военный переворот. Кто бы сомневался! Но с попытками военного переворота и методы борьбы — другие», — отметил Михаил Демурин.