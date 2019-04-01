Мапуту, 1 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) планирует начать кампанию вакцинации против вспышки холеры в Мозамбике, стране, которой был нанесен серьезный ущерб вследствие урагана «Идай».

(сс) Martine Perret / UNMEER Врач

По информации новостного издания ZanzibarLeo, ураган «Идай» охватил юго-восточный регион Африки и стал причиной смерти более 700 человек в Мозамбике, Зимбабве и Малави.

Отсутствие санитарных условий в Мозамбике после тропического циклона привело к вспышке холеры.

ВОЗ планирует изготовить 900 000 доз вакцин от холеры до конца недели и начать их доставку в пострадавшие районы. Как сообщается, ООН (Организация Объединенных Наций) открыла лечебные центры для больных холерой. Также было изготовлено 900 000 противомоскитных сеток для профилактики малярийных заболеваний.

По словам представителей ООН (Организация Объединенных Наций), 1,8 миллиона граждан Мозамбика нуждаются в экстренной помощи. Кроме того, в течение следующих трех месяцев для оказания необходимой поддержки потребуется 272 миллиона долларов США.

Организация призывала международное сообщество содействовать обеспечению требуемыми денежными средствами.

Официальный представитель ВОЗ в Мозамбике сообщил, что во многие области страна помощь еще не доставлена. Однако он гарантировал доставку помощи всем людям, нуждающимся в помощи.