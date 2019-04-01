Нью-Дели, 1 апреля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. «Коммунистическая партия Индии (марксистская)», или КПИ (м), обещает ввести пенсии, а также обеспечить занятость всех граждан Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на предвыборную программу КПИ (м).

(сс) Vinoth Chandar Старость

В ходе пресс-конференции секретарь КПИ (м) Дорайсами Раджа заявил, что основной целью партии на грядущих парламентских выборах является победа над «фашистскими силами» — правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) и ультраправой индусской партией «Раштрия Сваямсевак Сангх» (РСС). Индийские коммунисты планируют ввести пенсии для всех граждан страны в размере 9000 рупий в месяц (130 долларов) в месяц и обеспечить всеобщую занятость. Дорайсами Раджа заявил, что КПИ (м) также планирует предоставить союзным территориям Дели и Пондичерри статус штата с соответствующими правами и привилегиями. В ходе своего выступления секретарь КПИ (м) обвинил правящую БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в попытке запугать избирателей с целью сокрыть «ряд систематических ошибок в сферах внешней и внутренней политики».

Напомним, что всеобщие выборы в парламент Индии состоятся в апреле-мае 2019 года.