Москва, 1 апреля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Большинство жителей России (59%) чаще всего смеётся, просматривая юмористические телепередачи или выступления юмористов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Четверть граждан (25%) смотрят юмористические передачи несколько раз в неделю, 22% — несколько раз в месяц. Ежедневно заряжаются позитивом от юмористов лишь 6% опрошенных.

Самый любимый юморист у граждан России — Михаил Задорнов (21%), на втором месте — Евгений Петросян (20%), на третьем — Михаил Жванецкий (9%). У Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина — по 5%.

Опрос проведен 28 марта 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 43% жителей России считают, что большинство окружающих их людей счастливо. 37% видят вокруг себя несчастливых людей. Самый главный «рецепт счастья» — это здоровье (33%) и семья (21%).

Развитие сюжета: 83% жителей России считают себя счастливыми