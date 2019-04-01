Рука руку моет — о пенсионном решении Конституционного суда РФ
Якутск, 1 апреля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Ответственность за повышение пенсионного возраста исполнительные и законодательные органы РФ теперь разделят с Конституционным судом страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя предстоящее решение КС РФ по иску оппозиции по пенсионной реформе.
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«Это круговая порука. Ответственность полностью на всех, теперь ещё и на Конституционном суде РФ, который этот иск рассмотрел, но решение не отменил, — отметил эксперт. — Это было ожидаемо, такая сложилась система, что уже принятые решения не хотят пересматривать. На мой личный взгляд, этот закон является антиконституционным, он ударит по пенсионерам и по поколению, которое сейчас наиболее трудоспособно и лет через 30 будет выходить на пенсию».
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По мнению политолога, Конституционный суд переложил всё на правительство, и если будут плохие последствия, то вся ответственность по большому счёту будет лежать на правительстве.
«По крайней мере, народ будет знать, кто виноват в этом — правительство и принявшие этот закон депутаты. Исторически оно так и останется в истории России — что этот закон приняла Госдума VII созыва, правительство Российской Федерации. Вся ответственность ложится на них и на Конституционный суд, который не отменил это решение. Они вписали себя в историю не с очень хорошей стороны. Я думаю, другого решения не могло быть в нашей устоявшейся системе. Конституционный суд назначается у нас кем? Президентом. И утверждается парламентом. Все они взаимосвязаны, рука руку моет, и ворон ворону глаз не выклюет», — также сказал Андрей Данилов.
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Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ намерен официально отказать представителям парламентской оппозиции, которые инициировали признание пенсионной реформы неконституционной. Запрос о соответствии пенсионной реформы основному закону страны депутаты Госдумы направили в Конституционный суд РФ в декабре 2018 года. Под обращением свои подписи поставили 98 парламентариев трёх оппозиционных фракций Госдумы.