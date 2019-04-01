Якутск, 1 апреля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Ответственность за повышение пенсионного возраста исполнительные и законодательные органы РФ теперь разделят с Конституционным судом страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя предстоящее решение КС РФ по иску оппозиции по пенсионной реформе.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Читайте также: Пенсии: Конституционный суд возложит ответственность на правительство

«Это круговая порука. Ответственность полностью на всех, теперь ещё и на Конституционном суде РФ, который этот иск рассмотрел, но решение не отменил, — отметил эксперт. — Это было ожидаемо, такая сложилась система, что уже принятые решения не хотят пересматривать. На мой личный взгляд, этот закон является антиконституционным, он ударит по пенсионерам и по поколению, которое сейчас наиболее трудоспособно и лет через 30 будет выходить на пенсию».

Читайте также: Отказать оппозиции в иске по пенсионной реформе — сущие пустяки: мнение

По мнению политолога, Конституционный суд переложил всё на правительство, и если будут плохие последствия, то вся ответственность по большому счёту будет лежать на правительстве.

«По крайней мере, народ будет знать, кто виноват в этом — правительство и принявшие этот закон депутаты. Исторически оно так и останется в истории России — что этот закон приняла Госдума VII созыва, правительство Российской Федерации. Вся ответственность ложится на них и на Конституционный суд, который не отменил это решение. Они вписали себя в историю не с очень хорошей стороны. Я думаю, другого решения не могло быть в нашей устоявшейся системе. Конституционный суд назначается у нас кем? Президентом. И утверждается парламентом. Все они взаимосвязаны, рука руку моет, и ворон ворону глаз не выклюет», — также сказал Андрей Данилов.

Читайте также: Запрос о пенсионной реформе отдали в Конституционный суд

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ намерен официально отказать представителям парламентской оппозиции, которые инициировали признание пенсионной реформы неконституционной. Запрос о соответствии пенсионной реформы основному закону страны депутаты Госдумы направили в Конституционный суд РФ в декабре 2018 года. Под обращением свои подписи поставили 98 парламентариев трёх оппозиционных фракций Госдумы.