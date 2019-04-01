Владивосток, 1 апреля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Не стоит питать иллюзии относительно предстоящего решения Конституционного суда РФ, отмены пенсионной реформы не будет, считает депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее решение КС по иску оппозиции о несоответствии пенсионной реформы основному закону РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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«В России умение принимать безответственные решения давно стало характерной чертой внутренней политики. Если бы спорные вопросы, существенно ухудшающие положение граждан, выносились на референдум, как того и требует Конституция, то подобные решения были бы заблокированы. К сожалению, этого не происходит», — прокомментировал Владимир Хмелёв.

Депутат также считает, что принятие подобных решений зависит от позиции гражданского общества.

«Очевидно, что гражданское общество оказалось не в состоянии выразить свое мнение, в результате чего решение по повышению пенсионного возраста было принято. Если уж государство смогло провернуть это, то отказать оппозиции в судебном иске — сущие пустяки. Никто реформу уже не отменит, и гражданам придётся приспосабливаться к новым условиям существования», — считает парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы направили в Конституционный суд запрос о соответствии пенсионной реформы основному закону страны. Под обращением свои подписи поставили 98 парламентариев трёх оппозиционных фракций Госдумы. От КПРФ документ подписали 43 депутата, от ЛДПР — 33, от «Справедливой России» — 21, к подписантам присоединился один независимый депутат.

Как стало известно ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции.