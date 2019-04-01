Тутаев, Ярославская область, 1 апреля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области собственник снес руины дачи купца Сорокина — выявленного объекта культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Ярославское областное отделение ВООПИиК Обломки дачи Сорокина

Дача купца Сорокина была построена в 1868 году в «мавританском стиле». В последние годы была заброшена и разрушалась.

Ярославское областное отделение ВООПИиК Дача Сорокина в начале XX века

Земельный участок с памятником принадлежит компании «Город 2010». Градозащитники и активисты ВООПИиК считают, что памятник можно было восстановить.

«Дача купца Сорокина, многострадальная, пережившая ураган и не одного собственника-вандала, в прошлом году ее отстояли в суде эксперты государственной историко-культурной экспертизы В. И. Сафронов и Ю.И. Аврутов. Была проведена экспертиза по присвоению ей регионального статуса… Мы надеялись, что новый собственник восстановит-воссоздаст этот уникальный объект в Тутаевском районе на берегу р. Волга, но… До вынесения приказа департамента охраны ОКН (ждать оставалось недолго) — снос!», — говорится в сообщении на странице Ярославского областного отделения ВООПИиК в Facebook.

Снос здания продолжался всю прошедшую неделю. Активисты вызывали полицию и обращались в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Но ничто это не помешало завершить снос дачи.

«Сегодня представители Ярославской организации ВООПИиК выехали на место в количестве 4 человек и обнаружили, что от памятника деревянного зодчества осталась только цокольня часть из кирпича и груда деревянных обломков. Рядом с местом несколько аккуратно сложенных распиленных деревянных балок и досок», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

По мнению градозащитницы, очевиден факт намеренного уничтожения памятника. Она обратилась в департамент с просьбой привлечь собственника к предусмотренной законом ответственности за снос памятника.