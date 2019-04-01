Мурманск, 1 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Более тысячи лыжников из 19 стран мира приняли участие в 46-м Мурманском лыжном марафоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru В мурманском марафоне приняли участие более тысячи лыжников

30 марта, в первый день состязаний — в гонке свободным стилем — приняли участие 1160 лыжников, в том числе Паралимпийская сборная команда страны по лыжным гонкам и биатлону. В числе участников были представители Австралии, Беларуси, Финляндии, Украины, Болгарии, Израиля, Словакии, Германии, Норвегии, Канады, Италии, Польши и 70 российских регионов.

Предварил основной старт детский забег «Марш малышей» — свою небольшую дистанцию в 200 метров прошли северяне от 5 до 8 лет.

Победителем первого дня Мурманского марафона стал призер Олимпийских игр в Ванкувере мурманчанин Алексей Петухов.

Во второй день в забеге классическим стилем победу одержал мурманчанин Александр Гребенько.

Победителям и призёрам марафона вручили ценные и памятные призы.

Добавим, что 46-й Мурманский лыжный марафон состоялся в рамках 85-го юбилейного международного Праздника Севера. Марафон входит в пятерку лучших в России серии Russialoppet, с 2015 года включен в программу Euroloppet.