Улан-Удэ, 1 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Главу республики Алексея Цыденова и депутата Госдумы от Бурятии Алдара Дамдинова привели в восторг сразу два рослых человека. Политики выложили фотографии в Фейсбук, сделанные вместе с депутатом российского парламента Николаем Валуевым и министром спорта Монголии Шаравжамц Цэрэнжанхаром.

Коллаж, скриншот с facebook.com Депутат Госдумы Николай Валуев и министр спорта Монголии Шаравжамц Цэрэнжанхар с политиками из Бурятии

«С Николаем Валуевым и Шаравжамц Цэрэнжанхар (министр спорта Монголии). Чувствую не хватает мне коротких шортиков и барабана на шею», — прокомментировал фотографию с двумя высокими политиками Алексей Цыденов.

«Именно так себя чувствуешь, когда попадаешь в страну гулливеров», — написал у себя на странице Алдар Дамдинов, добавив, что его рост составляет 180 см.

Между тем, рост монгольского министра достигает 212 сантиметров. Николай Валуев согласно официальным данным выше на 1 см.