Москва, 1 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Результаты подсчёта голосов, поданных в ходе голосования на Украине за кандидатов в её президенты, радует. Поддержка комика Владимира Зеленского по сравнению с другими участниками предсказуема и понятна, но мне хотелось бы обратить внимание на другое соотношение: между Петром Порошенко и лидером «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрием Бойко, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя итоги выборов на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Соотношение между Порошенко и Бойко составляет примерно 17% на 12%. Никто, однако, не сомневается в двух вещах: в том, что Порошенко голоса накручивают, а Бойко всячески занижают», — считает эксперт.

Какие препятствия Юрию Бойко чинились в ходе предвыборной кампании, тоже известно. Порошенко же использовал весь возможный административный ресурс.

«Таким образом, для меня очевидно, что украинцы в большем числе поддерживают политику, предлагаемую «Оппозиционной платформой — за жизнь», чем политику, проводимую проамериканским и русофобским режимом Порошенко. Это хороший знак», — отметил эксперт Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента. Обработано 62,74% протоколов. У лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского 30,40% голосов избирателей. Вторую строчку занимает Пётр Порошенко с 16,34%, третью — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,09%.

Читайте также: Выборы президента Украины: самое важное