Киев, 1 апреля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. На Украине избирательный процесс в целом прошел без системных нарушений. При этом стране удалось избежать силового сценария противостояния политиков. Об этом 1 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кибербезопасность

«Градус кампании был очень значительный. Говорились серьезные вещи, которые могли стать критическими для проведения избирательного процесса с применением силового сценария и прочее. Нам важно сказать, что не только день голосования, но и ночь после голосования, когда на участковых избирательных комиссиях считали голоса, — она прошла без системных нарушений», — сказала Слипачук.

Она сообщила, что система кибербезопасности, которую создала Украина при поддержке международных партнеров, «отработала должным образом».

«То количество наблюдателей, то количество уполномоченных представителей кандидатов дает нам возможность очень спокойно смотреть на предварительные результаты… ЦИК работает, системы работают. Кибербезопасность отработала должным образом. Мы благодарны государству и нашим партнерам, которые приняли участие в создании этой системы. Поэтому мы с вами в оперативном режиме отслеживаем результат», — рассказала Слипачук.

«От окружных избирательных комиссий получено около 60% протоколов… Будет второй тур. Перед ЦИК стоит следующая очень амбициозная задача», — добавила Слипачук.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 53,25% протоколов голосования на выборах президента. Первое место удерживает шоумен Владимир Зеленский — 30,23%. На втором месте — президент Петр Порошенко с 16,61%. На третьемместе — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 13,08%, на четвертом— внефракционный депутат, основатель «Оппозиционной платформы— За жизнь» Юрий Бойко с 11,49%, на пятом —экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 7,13% голосов.Явкана выборах составила более 63%.