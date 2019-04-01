Оренбург, 1 апреля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Оренбургский предприниматель Вячеслав Антонкин записал видеобращение врио губернатора Дениса Паслера. В нём бизнесмен ставит вопрос о системе контроля за реализацией нацпроектов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Прямо скажу, что ситуация контроля за подобными проектами у нас в области, мягко говоря, находится на нулевом уровне. Как правило, всё сводится к следующему: сначала идут пафосные бравурные речи с трибун, страниц газет о том, что строятся новые предприятия, идёт привлечение денежных средств из федерального бюджета, и потом уже, через несколько лет, наиболее пытливые жители Оренбургской области узнают о том, что данные предприятия оказываются банкротами, часть денег выведена в офшоры…», — сказал Вячеслав Антонкин.

Также он завёл речь и о положении дел в сфере зеленой энергетики, где регион реализовал ряд проектов по строительству солнечных электростанций и позиционирует себя лидером среди других субъектов РФ в сфере альтернативной энергетики. По словам предпринимателя, в 2015—2017 годах под копирку повторяли схему — сдача станции, банкротство генподрядчика, множество неисполненных обязательств перед строительными организациями, фирмами-поставщиками.

«При создании этой системы контроля этой системы контроля вы планируете использовать уже какие-то существующие, опробованные системы в других регионах, которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны? Либо это создание системы с этапом общественного обсуждения, с привлечением экспертов, с выслушиванием предложений от, так скажем, неравнодушных жителей нашего региона?», — вопрошает оренбуржец.

Он также подчеркнул, что цель одна — чтобы все проекты были выполнены в срок, а все работники. Занятые в реализации этих проектов, получили расчёт, потому что по итогам мониторинга подобные проекты завершались десятками арбитражных дел, ухудшением финансово-экономической ситуации в регионе.

Пока не известна реакция Дениса Паслера на видеобращение оренбургского бизнесмена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате губернатора и правительства Оренбургской области, чтобы прокомментировать, нужно сначала ознакомиться с самим видеобращением.

Добавим, что врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер с момента назначения провёл ряд встреч в Оренбурге и районах, где неоднократно поднимал тему выполнения задач, поставленных президентом РФ в нацпроектах.

В частности, 22 марта во время представления временно исполняющего обязанности губернатора Оренбуржья руководителям исполнительных органов власти, федеральных структур, правоохранительных органов, депутатам регионального Законодательного собрания, главам муниципальных образований региона, бизнес-сообществу, представителям духовенства, общественности Денис Паслер подчеркнул, что нужно добиваться целей, задач, поставленных президентом, которые отражены в 12 национальных проектах.

25 марта во время церемонии награждения победителей конкурсов «Оренбургская лира», «Лучшая актерская работа года» и «Грани мастерства» Денис Паслер отметил, что необходимо с помощью современных технологий и новых возможностей развивать национально-культурное многообразие, укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие, популяризировать народное творчество, поддерживать и развивать классическое искусство, помогать молодым деятелям культуры. Он выразил уверенность, что все задачи, которые поставил перед президент России, регион сможет выполнить.

28 марта Денис Паслер провел заседание регионального правительства. В режиме видеоконференции в нём приняли участие главы городских и районных муниципалитетов региона. После отчёта и.о. министра финансов об исполнении бюджета области в 2018 году, Паслер поручил организовать строгий контроль за финансовой обеспеченностью национальных проектов. Одна из первоочередных задач — в срок провести процедуру торгов.

На аппаратном совещании областного правительства врио губернатора подчеркнул:

«В ближайшее время мы должны выстроить чёткую систему мониторинга, оценки и контроля за выполнением нацпроектов. Уже в апреле в работу необходимо вовлечь профессиональные сообщества, бизнес, общественные институты и муниципалитеты в максимально открытом формате».