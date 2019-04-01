Москва, 1 апреля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Украинская элита замарала собой выборы и попыталась утопить в ней же украинский народ, за что во всем мире к ней должно исчезнуть всякое уважение, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Сергей Грибков. Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. 1864

"Вы можете себе представить, чтобы в какой-нибудь серьёзной стране, когда всё идет ва-банк, два кандидата в президенты будут говорить: «Ты продажная тварь Коломойского, а ты продажная тварь Свинарского», они же замарали выборы! Они замарали друг друга, они осмелились в грязи утопить украинский народ. Они про себя рассказали такое, после чего весь мир должен потерять к ним уважение», — заявил Кургинян.

Напомним, что действующий президент Украины Пётр Порошенко, занимающий пока вторую позицию во время подсчета голосов прошедших выборов президента страны, назвал лидера президентской гонки комика Владимира Зеленского марионеткой олигарха Игоря Коломойского, а Зеленский в ответ назвал Порошенко марионеткой Свинарчука (бывшая фамилия бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Олега Гладковского).

Тем не менее, как бы Порошенко не высказывался негативно против президента России Владимира Путина, себя он сравнил именно с ним, а комика Зеленского с российским артистом комедийного жанра Евгением Петросяном.