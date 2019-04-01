Москва, 1 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Сколько в числе проголосовавших за Петра Порошенко в качестве президента Украины реальных голосов и сколько накрутки? Думаю, что пополам. Менее 10% реальных голосов за действующего президента — это, вне всякого сомнения, провал. Впрочем, провал политики Порошенко, а вместе с ним и американцев был очевиден и раньше, заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя итоги выборов на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Окончательный итог, однако, ещё не подведён. Юлия Тимошенко своего согласия на эти цифры ещё не дала, и как она выразит несогласие, непонятно.

«Тем не менее, думаю, во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, и мне хотелось бы, чтобы по его итогам так называемым «президентом» Украины был провозглашён именно Порошенко. Нелепость современной украинской системы власти должна быть доведена до предела, продемонстрирована во всей своей «красе», — пояснил эксперт.

Что в этом случае скажет украинский народ, посмотрим. Думаю, что сметёт и Порошенко, и американцев. А если не сметёт, то пусть и живет в таком абсурде.

«И последнее. У меня всё-таки нет уверенности, что Кремль готов не признавать итоги выборов на Украине в любом случае, хотя, уверен, что именно так и надо было бы сделать. А вот вариант навязывания американцами украинцам Петра Порошенко точно подвигнет на это. Поэтому я «за Порошенко», — высказал свою точку зрения Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 апреля ЦИК Украины обработала 50,36% протоколов голосования на выборах президента. Первое место удерживает шоумен Зеленский — 30,20% (или 2 645 144 избирателя). На втором месте — Порошенко с 16,64% (1 457 202 голоса). На третьем месте Тимошенко с 13,08% (1 145 815 голосов).

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