Демурин: Пусть Порошенко объявят президентом Украины
Москва, 1 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Сколько в числе проголосовавших за Петра Порошенко в качестве президента Украины реальных голосов и сколько накрутки? Думаю, что пополам. Менее 10% реальных голосов за действующего президента — это, вне всякого сомнения, провал. Впрочем, провал политики Порошенко, а вместе с ним и американцев был очевиден и раньше, заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя итоги выборов на Украине.
Окончательный итог, однако, ещё не подведён. Юлия Тимошенко своего согласия на эти цифры ещё не дала, и как она выразит несогласие, непонятно.
«Тем не менее, думаю, во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, и мне хотелось бы, чтобы по его итогам так называемым «президентом» Украины был провозглашён именно Порошенко. Нелепость современной украинской системы власти должна быть доведена до предела, продемонстрирована во всей своей «красе», — пояснил эксперт.
Что в этом случае скажет украинский народ, посмотрим. Думаю, что сметёт и Порошенко, и американцев. А если не сметёт, то пусть и живет в таком абсурде.
«И последнее. У меня всё-таки нет уверенности, что Кремль готов не признавать итоги выборов на Украине в любом случае, хотя, уверен, что именно так и надо было бы сделать. А вот вариант навязывания американцами украинцам Петра Порошенко точно подвигнет на это. Поэтому я «за Порошенко», — высказал свою точку зрения Демурин.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 апреля ЦИК Украины обработала 50,36% протоколов голосования на выборах президента. Первое место удерживает шоумен Зеленский — 30,20% (или 2 645 144 избирателя). На втором месте — Порошенко с 16,64% (1 457 202 голоса). На третьем месте Тимошенко с 13,08% (1 145 815 голосов).
Читайте также: Выборы президента Украины: самое важное