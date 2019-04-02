Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» переиздало графический роман «Мария и я» Мигеля Гаярдо, рассказывающий о трудностях, с которыми приходится сталкиваться семьям с ребёнком-аутистом. Комикс вышел в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который проходит сегодня, 2 апреля.

Издательство «Бумкнига» «Мария и я»

Издательство «Бумкнига» «Мария и я»

У дочери автора Марии феноменальная память, заразительная улыбка, своеобразное чувство юмора и аутизм. В первой части книги девочке 12 лет, она отправляется с отцом на летние каникулы. Здесь воссозданы бытовые случаи, с которыми приходится сталкиваться сотням семей с ребёнком-аутистом. Во второй части Марии исполняется 20 лет. Она и её отец по-прежнему проводят летние каникулы вместе, однако в жизни повзрослевшей девушки многое изменилось.

Цель Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, установленного Генеральной ассамблеей ООН, — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет крупные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Издательство «Бумкнига» «Мария и я»

Издательство «Бумкнига» «Мария и я»

В 2018 году в Театре юного зрителя в Хабаровске состоялась премьера спектакля-контакта, созданного по мотивам комикса «Мария и я». Режиссером выступил Иван Куркин. Он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что постановка родилась на лаборатории «Театр. КОМ», по условиям которой несколько режиссеров работали над эскизами по комиксам. Сам Иван вместе с художницей Анной Мартыненко выбрал книгу «Мария и я». Эскиз приглянулся художественному руководителю хабаровского ТЮЗа, поэтому работу над спектаклем завершили уже в его стенах.

«Самое главное, что это очень светлая история. В ней много любви и юмора. Мы привыкли к сюжетам, в которых много отчаяния, равнодушия, печали, когда дело касается незащищенных у нас категорий граждан, например, семей с необычными детьми. Мы привыкли говорить о них, сочувственно кивая головой и соблюдая какой-то специальный тон голоса. Но у Мигеля и Марии Гаярдо все иначе, поэтому мы попадаем в какой-то совершенно особый мир. Мир отношений папы и дочки, который совершенно необычаен, ведь Мария с другой планеты.

У неё есть особенность — Мария запоминает имя каждого человека, с которым встречается в жизни. Мы сохранили это, и, если вы когда-нибудь вступите в контакт с нашим спектаклем, он запомнит вас навсегда», — говорит Иван.

Издательство «Бумкнига» «Мария и я»

В 2009 году графический роман получил Национальную премию Правительства Каталонии. В 2010 в Испании вышел одноименный полнометражный документальный фильм, снятый по мотивам комикса.

С 23 по 30 апреля в Санкт-Петербурге, Москве и Хабаровске пройдут встречи с Мигелем Гаярдо, на которых он представит свой графический роман. Приезд автора организовали совместно с посольством Испании и благотворительным фондом"Нужна помощь» при поддержкеФестиваля иллюстрации «Морс».