Барнаул, 1 апреля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Почти во всех природных заказниках Алтайского края, призванных сохранять и приумножать природное богатство, ведётся заготовка древесины, противоречащая целям создания этих заказников. Об этом говорится в заключении доктора географических наук, главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН), члена ППК РГО Дмитрия Черных, поступившем в адрес Алтайского регионального отделения партии «Справедливая Россия» в ответ на обращение, связанное с ухудшением состояния экологической системы ленточных боров Алтайского края.

Tan2 Лес. Бревна

«В ленточных борах Алтайского края расположено 10 региональных государственных природных заказников, целями которых является сохранение естественных экосистем, биологического разнообразия, мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных. При этом, особо охраняемые природные территории переданы в аренду в целях заготовки древесины, а режим лесопользования в них слабо отличается от других участков ленточных боров, не обладающих охранным статусом.

Из 10 заказников, расположенных в ленточных борах Алтайского края, рубки леса частично ограничены только в двух. В остальных ведётся заготовка древесины, противоречащая целям их создания, приводящая к уничтожению охраняемых природных комплексов, к разрушению среды обитания и уничтожению объектов растительного и животного мира, в том числе — занесённых в красные книги России и Алтайского края», — заявляет Дмитрий Черных.

Напомним, в марте 2019 года к неутешительным выводам о состоянии лесной отрасли пришли участники выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, проведённого в Иркутской области. Ознакомившись с результатами государственного мониторинга воспроизводства лесов в регионе за 2017 и 2018 годы и оценив проблемы сохранения леса на примере Приангарья (регион является лидером по масштабам лесопользования в России), правозащитники пришли к выводу, что масштабные вырубки леса за редчайшими исключениями являются результатом деятельности не «черных лесорубов», а официальных лесопользователей, заготавливающих древесину в соответствии с действующим федеральным лесным законодательством.

По оценке специалистов, существующая система обращения с лесами не обеспечивает воспроизводства хозяйственно ценных лесов, в первую очередь хвойных, наиболее востребованных переработчиками и лесоэкспортерами. Правозащитники прямым текстом заявили, что Лесной кодекс РФ и основанная на нем система лесных норм и правил федерального уровня не только допускают именно такое обращение с лесами, но в значительной степени и стимулируют его.