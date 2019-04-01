Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Жительница Ростова-на-Дону получила смертельные травмы, упав в шахту лифта. Трагедия произошла в одной из многоэтажек в Западном микрорайоне. Следователи выясняют обстоятельства и ищут виновных в ЧП, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

По некоторым данным, 25-летняя горожанка, проживающая в доме на проспекте Коммунистическом, застряла в лифте между шестым и седьмым этажами. Не дожидаясь помощи, она попыталась из него выбраться, но сорвалась вниз.

В настоящее время следователи выясняют детали происшествия, причины и условия, которые привели к трагедии. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию и использование лифта.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ещё в 2016 году в Ростове-на-Дону должна была пройти массовая проверка всех лифтов в многоэтажных жилых домах. Поводом стал инцидент, случившийся в Западном микрорайоне летом того года. В шахту лифта упали женщина с ребёнком. Они остались живы, но без травм не обошлось.

В 2018 году в многоэтажках Ростовской области должны были заменить 220 старых лифтов. Более 100 подъёмников, представляющих опасность, заменили в ростовских домах.

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